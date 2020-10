Nove pessoas desaparecidas e várias casas destruídas devido ao mau tempo em França

Centenas de bombeiros foram mobilizados este sábado para encontrar nove pessoas desaparecidas após as chuvas torrenciais e inundações que destruíram casas e deixaram aldeias isoladas na região de Nice, no sudeste de França.

"Atualmente, temos um balanço de nove pessoas desaparecidas e três supostamente desaparecidas", disseram os bombeiros à agência de notícias AFP.

No caso das pessoas "supostamente desaparecidas", as autoridades têm apenas relatos vagos, ao contrário dos outros casos, em que testemunhas ou bombeiros viram diretamente as pessoas serem levadas pelas águas.