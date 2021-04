Cheias na capital timorense ameaçam 'stock' de fármacos e meios de combate à Covid-19

As cheias que fizeram este domingo pelo menos nove mortos na capital timorense estão a ameaçar estruturas de combate à covid-19, incluindo o Serviço de Medicamentos, onde estão armazenados fármacos de uso geral e meios para iniciar a vacinação.

Testemunhas disseram à Lusa que há uma inundação significativa no Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES), a farmácia central do país, onde já se encontravam alguns dos recursos para iniciar o processo de vacinação contra a covid-19, incluindo câmaras frigoríficas para armazenar o primeiro lote de vacinas, um total de 24 mil doses, que deveria chegar a Timor-Leste ao início da tarde de segunda-feira.

Nilton Gusmão, responsável da empresa ETO, disse à Lusa que está no local, próximo do Ministério das Finanças, para tentar ajudar a salvar algum do 'stock' de medicamentos.