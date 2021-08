Cheias no Sudão destroem 3 500 casas e provocam 48 mortos

As cheias no Sudão, que começaram em julho, no início da estação chuvosa, já fizeram 48 mortos e destruíram cerca de 3 500 casas, anunciou o porta-voz do Conselho de Defesa Civil sudanês, esta sexta-feira.

Abdeljalil Adbelrahim disse à agência noticiosa Efe que "48 pessoas perderam a vida e outras 24 ficaram feridas", explicando que algumas das vítimas morreram com picadas de escorpião.





Para além das 3 564 casas que acabaram destruídas, o porta-voz disse ainda que 1 118 ficaram parcialmente afectadas. Contam-se ainda 71 infraestruturas de serviço público que colapsaram e centenas de cabeças de gado que morreram devido às cheias.

O Ministério da Irrigação e Recursos Hídricos sudanês registou esta sexta-feira uma subida de 11 centímetros do nível das águas do rio Nilo face ao dia anterior, tendo recomendado aos cidadãos de habitam em zonas ribeirinhas para que tomem precauções.

Segundo dados das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, desde julho cerca de 55 mil pessoas, em onze estados sudaneses, já foram afectadas por chuvas e inundações.