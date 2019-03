Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chelsea Manning detida por recusar testemunhar sobre caso Wikileaks

Ex-analista dos serviços secretos dos Estados Unidos vai permanecer detida até colaborar com a justiça.

15:59

A ex-analista dos serviços secretos dos Estados Unidos, Chelsea Manning, de 31 anos, foi detida por recusar testemunhar durante uma investigação sobre o caso Wikileaks.



Segundo avança a Sky News, o juiz responsável avançou que Chelsea Manning vai permanecer detida até resolver colaborar com a justiça ou até o inquérito estar concluído.



A mulher disse que se opõe ao secretismo do processo do juiz e confessou que vai aceitar todas as consequências da sua decisão.



A defesa da ex-analista, que foi condenada por espionagem, já pediu que Chelsea Manning fique em prisão domiciliária devido às complicações médicas que enfrenta.



Chelsea Manning libertou cerca de 700 mil documentos secretos de inteligência militar para a Wikileaks e consequentemente foi condenada a 35 anos de prisão.