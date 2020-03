Chelsea Manning tenta suicidar-se

A ex-analista militar norte-americana, Chelsea Manning, de 32 anos, encontra-se estável e a recuperar num hospital, depois de esta quarta-feira ter tentado suicidar-se, anunciaram os seus advogados.A polícia já confirmou que houve um incidente envolvendo Manning no centro de detenção para adultos onde esta se encontrava presa, no estado da Vírginia.A antiga analista militar dos EUA está presa desde maio do ano passado, depois de se ter recusado a testemunhar perante um júri, sobre o caso WikiLeaks. Esta sexta-feira Manning deveria apresentar-se numa audiência num tribunal federal em Alexandria, estado da Virgínia.Um porta voz da equipa jurídica de Chelsea Manning afirmou que esta continua a recusar participar em qualquer audiência do processo, por achar que está altamente suscetível de abusos.