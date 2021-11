Chicago encerra escolas durante um dia para promover a vacinação contra a Covid-19

As escolas de Chicago, nos EUA, encerraram na sexta-feira para que a população pudesse ser vacinada contra a Covid-19.



Pelo menos 20 escolas serviram de centros de vacinação, numa altura em que as autoridades de saúde locais apelam aos moradores para se vacinarem juntamente com os filhos, incluindo aqueles que já são elegíveis para a terceira dose da vacina.





Para além da 'folga' dada aos estudantes, a cidade deu duas horas de licença remunerada a todos os trabalhadores para que conseguissem ir vacinar-se contra a Covid-19.

Para convencer ainda mais as famílias, um cartão presente de cerca de 87 euros (100 doláres) foi oferecido aos alunos que se vacinaram na sexta-feira nas escolas.





O esforço de vacinação ocorre cerca de uma semana depois de crianças entre os 5 e os 11 anos se tornaram elegíveis para a vacina da Pfizer contra a Covid-19.