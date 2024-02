Chilenos invadem instagram do Museu Britânico com pedidos para devolverem uma estátua da Ilha de Páscoa

A página de instagram do Museu Britânico está a ser inundada de comentários vindos do Chile a exigir a devolução de uma estátua moai, um monumento em pedra da Ilha de Páscoa, avança o jornal The Guardian.



O museu tem dois monumentos destes, que foram trazidos da Ilha de Pácoa por topógrafos britânicos em 1868. Segundo aquele jornal, há vários anos que se tem pedido que sejam devolvidos ao território chileno.

Desde o início do ano que os chilenos têm comentado nas redes sociais do museu, o que fez com que a secção dos comentários fosse desativada. No entanto, recentemente o museu reabriu os comentários.



Este movimento foi iniciado pelo 'influencer' Mike Milfort. Esta inundação de comentários teve ainda o apoio do presidente chileno, Gabriel Boric, conta o jornal.

O presidente da câmara da Ilha de Páscoa, criticou a campanha e o apoio de Gabriel Boric a toda esta situação.



Segundo o The Guardian, um porta-voz do Museu Britânico lembrou que "o debate é bem-vindo, mas tem de ser equilibrado com a necessidade de salvaguardar as considerações".