China acaba com quarentenas obrigatórias para entrar no país a partir de 08 de janeiro

A China vai acabar com a obrigatoriedade de quarentena para viajantes oriundos do exterior a partir de 08 de janeiro, anunciaram esta segunda-feira as autoridades chinesas, após o levantamento, este mês, da maioria das medidas anti-covid-19 em vigor desde 2020.

A partir do próximo mês, será apenas exigido um teste negativo com menos de 48 horas para entrar no território chinês, com os passageiros a não precisarem de solicitar um código verde de saúde antes de sua viagem à China, indicou, em comunicado, a Comissão da Saúde, que possui as funções de um ministério.

De acordo com as autoridades sanitárias chinesas, e num novo passo no desmantelamento da política de "covid zero", a covid-19 deixará ser considerada uma doença de categoria A, o nível máximo de perigo e cuja contenção implica as medidas mais severas, para ser catalogada como categoria B, que implica um controlo menos exigente.