China acumula reservas de crude à medida que preço desce

A China, o maior consumidor de energia do mundo, está a acumular reservas de petróleo, aproveitando a queda nos preços do crude devido ao surto do novo coronavírus, que paralisou países inteiros.

As importações aumentaram 4,5%, em março, face ao mesmo mês do ano anterior, apesar de, durante aquele período, a procura por petróleo ter colapsado na China, que se encontrava então paralisada devido às restritivas medida de isolamento, como parte do combate ao surto da covid-19.

No conjunto do primeiro trimestre deste ano, as importações aumentaram 5%.