China acusa Filipinas de provocarem incidente em águas disputadas

O Governo chinês acusou esta sexta-feira as Filipinas de quererem "deliberadamente" causar um incidente em águas disputadas no Mar do Sul da China, após um navio da guarda costeira chinesa e um navio filipino ficarem muito perto de colidir.

As autoridades filipinas responderam às alegações chinesas prometendo continuar a patrulhar as suas "próprias águas".

"As patrulhas de rotina nas nossas próprias águas não podem ser premeditadas ou provocadoras", enfatizou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, Teresita Daza.