China admite falta de máscaras de proteção contra coronavírus face ao aumento da procura

O ministério chinês do Comércio reconheceu esta quinta-feira que há "falta de oferta" de máscaras de proteção devido aos altos níveis de procura, suscitados pelo surto do Covid-19, que já fez mais de 3.000 mortos no país asiático.

Em conferência de imprensa, o diretor do Departamento de Comércio Externo, Li Xingqian, ressalvou, no entanto, que a capacidade e a produção da China "melhoraram rapidamente" nas últimas semanas e que "o desequilibro entre a procura e a oferta reduziu bastante".

A China é o maior produtor mundial de máscaras e 70% da sua produção é destinada à exportação.

Antes do início do surto, em janeiro passado, a China produzia cerca de 20 milhões de unidades por dia, um número que, entretanto, se multiplicou quase por seis vezes, para 116 milhões, segundo a imprensa oficial.

Questionado sobre uma possível proibição de exportar máscaras e outro equipamento médico, Li disse tratar-se de "produtos comercializados livremente e que o Governo chinês não estabeleceu nenhuma medida de controlo a esse respeito".

"O ministério do Comércio (...) nunca proibiu a exportação de máscaras ou outros bens", assegurou.

"Enquanto superamos as nossas próprias dificuldades, estamos dispostos a ajudar os países afetados com fornecimento de equipamento de proteção médica, como máscaras, e a apoiá-los na luta contra o surto", acrescentou o representante ministerial.

Li lamentou que alguns países tenham proibido a exportação de máscaras para garantir o fornecimento interno.

Taiwan, que Pequim considera uma província chinesa, mas que funciona como uma entidade política soberana, por exemplo, baniu as exportações de máscaras e proibiu a entrada de viajantes oriundos da China continental.

"Essas restrições tiveram um impacto negativo, mas entendemos as reações dos países em questão", disse.

Na mesma conferência de imprensa, Li e o vice-diretor do Departamento de Operações de Mercado e Assuntos do Consumidor, Wang Bin, afirmaram que o setor retalhista tem vindo a recuperar desde meados de fevereiro, depois de atingir mínimos históricos.

No entanto, eles alertaram para o efeito no comércio externo da China da disseminação internacional do vírus, especialmente no Japão e na Coreia do Sul, dois dos principais parceiros comerciais do país.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo oito em Portugal.

Além de 3.012 mortos na China Continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, Iraque, Suíça e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".