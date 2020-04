China admite mais 50% de mortes em Wuhan do que as divulgadas

A China admitiu esta sexta-feira que morreram mais 1290 pessoas na cidade de Wuhan do que o inicialmente anunciado, mas negou qualquer tentativa de encobrimento.O novo balanço, que aumenta para 3869 o número de mortes na cidade, representa uma subida de 50% em relação aos números anteriormente divulgados (2579) e faz disparar para 4632 o número total de vítimas do coronavírus na China.Pequim garante que esta revisão visa corrigir "números incorretos ou atrasados"e não se trata de informação que foi deliberadamente suprimida. "Os médicos estavam mais preocupados em salvar vidas e houve casos em que os registos sofreram atrasos ou incorreções", explicou um porta-voz.Recorde-se que a China tem sido repetidamente acusada de ocultar informações sobre as verdadeiras consequências da pandemia no país. Um dos mais críticos tem sido o presidente dos EUA, Donald Trump, que chegou a acusar a Organização Mundial de Saúde de encobrir as "mentiras" da China.Também o presidente francês, Emmanuel Macron, questionou esta sexta-feira a versão oficial chinesa. "Há muita coisa que não sabemos", admitiu.