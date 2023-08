China alerta agricultores para possibilidade de mais inundações

As autoridades agrícolas chinesas exortaram esta segunda-feira os agricultores e os governos locais a "intensificarem as medidas de prevenção", face a nova vaga de chuvas torrenciais que deve atingir grande parte do país nos próximos dias.

O Centro Meteorológico Nacional da China prevê chuvas moderadas a fortes para o centro e leste da China e nas províncias do nordeste de Heilongjiang, Jilin e Liaoning, que já sofreram fortes inundações no início deste mês.

O ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais alertou que as chuvas podem inundar novamente os campos de grãos e dificultar os esforços para recuperar as plantações danificadas.