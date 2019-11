China ameaça retaliar contra os EUA se não houver acordo

O presidente chinês, Xi Jinping, avisou esta sexta-feira que a China vai retaliar contra os EUA, se não for possível chegar a um acordo que ponha fim à guerra comercial entre os dois países. "Nós queremos trabalhar num acordo preliminar, baseado no respeito mútuo e igualdade", disse Xi a jornalistas e representantes do Fórum da Nova Economia, no Grande Palácio do Povo, em Pequim."Vamos retaliar, caso seja necessário", avisou, "mas estamos a trabalhar ativamente para pôr fim à guerra comercial", acrescentou. Horas depois, o presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu que um acordo comercial com Pequim está "potencialmente muito próximo", apesar de não o desejar tanto como o homólogo chinês. "Ele quer muito mais chegar a este acordo do que eu. Eu não anseio por ele", disse.Os mercados financeiros globais afundaram esta semana devido ao receio de que os dois países não chegassem a um acordo, depois do Senado norte-americano ter aprovado legislação que apoia os manifestantes de Hong Kong, o que pode azedar mais a relação entre Washington e Pequim.Se não chegarem a um acordo parcial até meados de dezembro , os EUA preveem um novo aumento, em 15%, das taxas alfandegárias sobre os bens importados da China. Os dois países impuseram taxas sobre centenas de milhares de milhões de euros de bens importados um do outro, numa guerra comercial que começou no verão do ano passado.