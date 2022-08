China anuncia sanções a Nancy Pelosi e à família após visita a Taiwan

A China decidiu sancionar a Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, e a sua família esta sexta-feira em resposta às suas "ações provocadoras".De acordo com um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, citado pela Reuters, "apesar das sérias preocupações e da firme oposição da China, Pelosi insistiu em visitar Taiwan, interferindo seriamente nos assuntos internos da China, minando a soberania e integridade territorial da China, espezinhando a política de uma só China, e ameaçando a paz e estabilidade do Estreito de Taiwan".A Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA chegou esta terça-feira à noite a Taiwan, onde esta manhã visitou o Parlamento e mais tarde se encontrou com a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, que lhe entregou um prémio pelo seu "apoio" ao território-A viagem da diplomata norte-americano criou uma escalada de tensões com a mobilização de tropas de Pequim no território mais próximo da província separatista.O Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, descreveu a situação como uma "farsa completa" e advertiu que aqueles que ofenderem a China serão punidos.