China aperta cerco a Pequim devido a novo surto de coronavírus

A situação em Pequim é "extremamente grave". O alerta é do próprio governo da capital chinesa, que tem vindo a tomar medidas semelhantes às que tomou em Wuhan, o epicentro do novo coronavírus, em janeiro. Foram colocadas barreiras de aço com dois metros de altura em vários bairros da cidade; encerrados espaços de lazer e de desporto, e adiada a reabertura das escolas.Os táxis estão impedidos de sair da cidade e as pessoas consideradas de alto risco, como é o caso daqueles que estiveram em contacto com os 106 infetados desde quinta-feira até esta última terça-feira, devem permanecer em Pequim e informar as autoridades sanitárias.Quem não cumprir será "severamente punido". Para o epidemiologista chefe do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças, os próximos três dias são cruciais para controlar o surto, com origem no maior mercado alimentar da cidade e da Ásia. O equivalente a 160 campos de futebol.