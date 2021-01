China aperta restrições devido à Covid-19 com aproximação do Ano Novo Lunar

As autoridades chinesas reforçaram este sábado as restrições de circulação em duas cidades da província de Hebei, sul de Pequim, para tentar conter o novo surto de Covid-19 e travar a propagação com a aproximação do Ano Novo Lunar.

Na cidade de Shijiazhuang, capital da província de Hebei, foi sábado suspensa a circulação do metro como medida para ajudar na "prevenção e controlo da epidemia", enquanto na cidade de Xingtai foi decretada a proibição de sair de casa durante uma semana.

Um total de 18 milhões de pessoas nesta pronvícia estão proibidas de circular para fora desta zona, a não ser por motivo considerado urgente.