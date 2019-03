China apoia luta legal da Huawei contra Governo norte-americano

Ministro chinês dos Negócios Estrangeiros disse que Pequim "tomará todas as medidas necessárias" para defender as empresas.

Por Lusa | 06:30

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, disse apoiar esta sexta-feira a luta legal da gigante das telecomunicações Huawei contra o Governo dos Estados Unidos, afirmando que as empresas chinesas não devem ser "cordeiros silenciosos".

Wang disse que Pequim "tomará todas as medidas necessárias" para defender as empresas chinesas e que incentiva as firmas do país a usarem "armas legais" para se defenderem.

Questionado em conferência de imprensa sobre a detenção de uma executiva da Huawei no Canadá, a pedido dos Estados Unidos, Wang afirmou que se trata de um caso de "deliberada repressão política".