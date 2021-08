A China formalizou a alteração legislativa que autoriza os casais a terem até três filhos, em vez de dois, depois de o último Censo ter revelado uma forte desaceleração no crescimento populacional. A decisão tinha sido anunciada em maio, e foi formalizada com a aprovação, sexta-feira, de uma emenda à Lei da População e Planeamento Familiar pelo comité permanente do Congresso Nacional do Povo.

