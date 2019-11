China aprova novo medicamento para Alzheimer à base de algas

Num artigo

da revista científica Cell Research, a equipa de Geng descreveu como o açúcar contido nas algas marinhas suprime certas bactérias contidas no intestino que podem eventualmente causar degeneração neural e inflamação no cérebro, levando, como consequência, à doença de Alzheimer.





Num ensaio que envolveu 818 pacientes, o estudo descobriu que o oligomannato - derivado de algas castanhas - pode melhorar estatisticamente a função cognitiva em pessoas com Alzheimer num prazo de menos de quatro semanas.