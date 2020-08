China aprova patente para vacina contra coronavírus

As autoridades chinesas aprovaram a patente para a vacina experimental contra a Covid-19 desenvolvida pela biofarmacêutica CanSino em conjunto com o Instituto Científico Militar, dando um passo muito importante para a sua introdução no mercado.

A vacina, que começou a ser testada em militares em julho e está neste momento na terceira fase de ensaios clínicos, tem registado resultados positivos e a aprovação da patente "confirma a sua eficácia e segurança", afirma a CanSino. A farmacêutica adianta que está preparada para iniciar a produção em massa da vacina, descrita como "rápida a fácil de preparar", e que pode levar o corpo a "gerar uma forte resposta imune celular em pouco tempo".

Denominada Ad5-nCoV, a vacina da CanSino usa o adenovírus da constipação comum para introduzir nas células a informação genética do novo coronavírus, só que com instruções para fabricar apenas algumas das suas proteínas virais, gerando assim uma resposta do sistema imunitário sem criar o risco de as pessoas virem a contrair a doença.



Pormenores

Quarentena no Líbano

O ministro da Saúde do Líbano defendeu uma quarentena de pelo menos duas semanas após o país registar uma subida "chocante" no número de contágios.



Eleições adiadas

A Nova Zelândia adiou um mês as eleições legislativas marcadas para 17 de setembro devido ao surto na cidade de Auckland.



Vacina russa está quase

A Rússia já produziu 15 500 doses da sua vacina Sputnik V e planeia iniciar a campanha de imunização em setembro.



República Checa reintroduz máscaras

O uso de máscaras vai voltar a ser obrigatório nos transportes e locais públicos da República Checa a partir de 1 de setembro. A decisão foi tomada após o recente aumento no número de contágios e na expectativa de um "outono complicado".