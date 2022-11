China aprova produção em larga escala do primeiro avião para uso civil

A China aprovou, esta quarta-feira, a produção em larga escala do primeiro avião para voos civis de longo curso, fabricado pela estatal COMAC, que pretende competir com as construtoras ocidentais Boeing e Airbus.

A COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) recebeu autorização da Administração de Avião Civil da China para fabricar o modelo C919, que realizou o voo inaugural, em maio de 2017, avançou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

"O projeto deve ser concluído de forma adequada", disse, na altura, o Presidente chinês, Xi Jinping, sublinhando a importância de "continuar a trabalhar para superar quaisquer dificuldades".

O primeiro avião do modelo C919 deve ser entregue à companhia aérea estatal China Eastern Airlines em dezembro, visando iniciar voos comerciais no próximo ano.

A COMAC foi criada em 2008, como parte dos esforços de Pequim para transformar a China num competidor em indústrias com alto valor agregado e reduzir a dependência de fabricantes estrangeiros.

O C919, que visa competir com o 737, da norte-americana Boeing, e com o A320, da europeia Airbus, pode transportar entre 158 e 168 passageiros e tem entre 4.075 e 5.555 quilómetros de autonomia, indicou a COMAC.

O modelo ilustra também o progresso do setor aeronáutico da China, por se tratar de uma aeronave de fuselagem estreita, segmento que atualmente responde por mais de metade das aeronaves comerciais em operação no mundo.

A aeronave ainda não recebeu permissão para voar dos reguladores da Europa e Estados Unidos.