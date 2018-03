Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

China aprova reforma que perpetua Xi Jinping

Aprovada alteração constitucional que retira limite de mandatos do presidente.

Por Ricardo Ramos | 09:02

A Assembleia Nacional Popular da China aprovou ontem, por esmagadora maioria, a reforma constitucional que acaba com o limite de mandatos do chefe de Estado, permitindo, na prática, que o presidente Xi Jinping fique no poder de forma vitalícia.



A medida já tinha sido aprovada em outubro pelo Partido Comunista chinês, e a sua ratificação pelos delegados na Assembleia Nacional Popular, que começou este fim de semana, era amplamente esperada.



A aprovação confirma a consolidação do poder de Xi Jinping, que em outubro já tinha conseguido que a sua ideologia política fosse consagrada na Constituição, elevando o seu estatuto ao nível do fundador da República Popular da China, Mao Tsé-Tung.



O limite de dois mandatos consecutivos do presidente tinha sido introduzido em 1982 por Deng Xiaoping como forma de evitar o culto de personalidade e assegurar uma presidência colegial e renovada. O primeiro mandato de Xi Jinping está a terminar, e espera-se que o presidente seja eleito por aclamação para um segundo mandato de cinco anos no fecho da atual sessão da Assembleia Nacional Popular, no final desta semana.



Apenas dois votos contra

Apenas dois dos 2964 delegados que constituem a Assembleia Nacional Popular votaram contra a remoção do limite de mandatos do presidente. Outros três abstiveram-se.



Críticas silenciadas

Desde outubro, altura em que o PC chinês aprovou o fim do limite dos mandatos presidenciais, que a censura estatal tem estado particularmente ativa nas redes sociais, bloqueando qualquer tipo de crítica à medida. Até as imagens do urso Winnie the Pooh, usada por muitos internautas para retratar o presidente Xi Jinping, foi censurada.