China cancela subidas ao Evereste por receio de casos Covid-19 vindos do Nepal

A China cancelou as permissões de escalar o Monte Evereste do seu lado do pico mais alto do mundo devido ao receio de importar casos de covid-19 do vizinho Nepal, noticiou a imprensa estatal.

O encerramento foi confirmado num aviso de sexta-feira da Administração Geral do Desporto da China, disse a agência noticiosa oficial Xinhua.

A medida reflete a cautela que a China tem tomado ao lidar com a pandemia. Embora a China tenha travado na sua maioria a transmissão doméstica do coronavírus, o Nepal está a sofrer um surto com números recorde de novas infeções e mortes.