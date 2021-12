China censura Jornal espanhol ABC após duas reportagens críticas

O acesso à edição digital do jornal espanhol ABC foi bloqueado na China, depois de aquele órgão ter publicado um perfil do Presidente chinês, Xi Jinping, e uma crónica sobre o desaparecimento de celebridades no país asiático.

Citado pela agência espanhola EFE, Pablo M. Díez, correspondente da ABC na Ásia desde 2005 e radicado em Pequim, confirmou que a edição digital do jornal, até agora acessível, "deixou de estar disponível desde segunda-feira" na China.

"Não recebemos nenhuma notificação oficial, mas tudo indica que se deve a duas reportagens publicadas no fim de semana", explicou o jornalista referindo-se a dois textos da sua autoria: um perfil do governante chinês, incluído numa rubrica sobre ditadores comunistas, e uma reportagem sobre celebridades que desapareceram temporariamente após terem problemas com o Governo chinês.