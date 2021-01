China condena novos vistos britânicos para fuga ao regime

O Reino Unido ofereceu aos habitantes de Hong Kong uma rota de fuga à repressão do regime chinês. A partir de hoje, cerca de três milhões de residentes com estatuto de cidadãos britânicos no estrangeiro (BNO) podem pedir um visto especial para deixar o antigo território do Reino Unido. A China já alertou que os documentos britânicos não serão reconhecidos como válidos.









O governo do PM, Boris Johnson, alega que a decisão se deve às responsabilidades históricas do Reino Unido. “Não vamos voltar costas aos britânicos de Hong Kong, que agora podem vir viver, trabalhar e estudar no Reino Unido”, afirmou um porta-voz de Johnson.

Apesar das incertezas, estima-se que cerca de 300 mil pessoas aproveitem para rumar ao Reino Unido, pois, além do documento oficial BNO, o visto especial pode ser pedido com outras provas de identidade.





A oferta do visto foi anunciada por Londres em junho de 2020, depois de a China impor em Hong Kong uma nova lei de segurança mais repressiva.





Os que decidirem rumar às ilhas britânicas, podem viver no território durante cinco anos e depois candidatar-se à cidadania britânica plena.





A China fala de violação da soberania nacional e de interferência em assuntos internos e acusa o Reino Unido de usar o esquema dos vistos para caçar talentos de que necessita.