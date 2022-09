China considera comentários de Biden sobre Taiwan "grave violação" de compromissos dos EUA

A China considerou esta segunda-feira os comentários do Presidente norte-americano, Joe Biden, que assegurou que os Estados Unidos defenderiam Taiwan no caso de uma intervenção chinesa, uma "grave violação" dos compromissos diplomáticos assumidos por Washington.

Questionado pelo canal norte-americano CBS se "os EUA defenderiam Taiwan no caso de uma invasão chinesa", Biden respondeu que "sim, se ocorrer um ataque sem precedentes".

As observações de Joe Biden constituem uma "grave violação do importante compromisso assumido pelos Estados Unidos, de não apoiar a independência de Taiwan", reagiu Mao Ning, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.