China constrói nova versão do Titanic a 1200 quilómetros do mar e vai permitir visitas

Está a ser construída na China uma nova versão do navio Titanic. Esta réplica vai permitir a visita do público e estará inserida num parque temático. De acordo com as autoridades responsáveis pela sua construção, esta réplica - ao contrário do original - é impossível de afundar.

O novo Titanic, que está a ser construído em Sichuan, na China, será igual ao original. Terá a mesma disposição de compartimentos e as mesmas medidas. O navio estará permanentemente atracado num reservatório do rio Qijiang, a cerca de 1200 quilómetros de distância do mar. Quem estiver disposto a viver a experiência de pernoitar neste 'novo Titanic', terá de pagar para o efeito.

De acordo com a CNN, a construção já tinha sido iniciada em 2016, no entanto, novas fotos da agência de notícias AFP mostram como a construção está avançada. Foram necessárias 23 mil toneladas de aço e um investimento de 153,5 milhões de dólares, cerca de 136 milhões de euros.

Recorde-se que o navio original afundou entre a noite de 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912, quatro dias após o início da viagem de inauguração, devido a um embate num iceberg. Dos 2223 passageiros a bordo, 1517 morreram e 716 sobreviveram naquele que foi um dos maiores desastres marítimos de sempre no Mundo.