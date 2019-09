China construiu cem mil habitações sociais e 20 mil quilómetros de estradas em Angola em 17 anos

A China construiu e reparou já 2.800 quilómetros de ferrovia, 20.000 quilómetros de estradas, construiu 100.000 habitações sociais e mais de 100 escolas e 50 hospitais em Angola, nos últimos 17 anos, disse esta terça-feira o embaixador asiático no país.Segundo Gong Tao, as obras que contaram com a "participação ativa" de cidadãos do seu país, sobretudo depois do final do conflito armando angolano, em 2002, no quadro das relações bilaterais, servem para "consolidar a base do desenvolvimento económico" de Angola."A cooperação China/Angola se tornou também um modelo para a cooperação sul-sul entre a China e os países africanos", disse esta terça-feira o diplomata chinês durante uma conferência de imprensa, em Luanda.Realçando os êxitos alcançados para as duas partes do domínio da cooperação, que dura há 36 anos, Gong Tao sublinhou que a cooperação bilateral nas diversas áreas entre China e Angola, sobretudo nos últimos 17 anos, "tiveram resultados positivos"."Na área política as duas partes compreendem e se apoiam constantemente e tornamo-nos parceiros estratégicos em 2010, após a guerra civil a China foi um dos primeiros que responderam a necessidade da reconstrução de Angola, as instituições financeiras da China têm oferecido financiamento em grande montante", realçou.O volume do investimento chinês em Angola ultrapassou já os 20.000 milhões de dólares (18 mil milhões de euros) estimou hoje, o embaixador da China no país referindo que a dívida de Angola para com o seu país "tem vindo a diminuir".Gong Tao, a trabalhar em Angola há cinco meses, falava hoje no Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), centro de Luanda, sobre o quadro do desenvolvimento das relações sino-angolanas.