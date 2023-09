China convocou embaixador alemão após Berlim ter chamado ditador a Xi Jinping

O embaixador alemão em Pequim foi convocado no domingo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês após comentários da chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, que descreveu o Presidente Xi Jinping como um ditador.

A informação sobre a chamada do embaixador alemão à sede da diplomacia chinesa no domingo foi avançada esta segunda-feira por um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.

Esta segunda-feira, a China descreveu o comentário de Baerbock -- feito durante uma entrevista à cadeia televisiva norte-americana Fox News, em 14 de setembro -- como uma "provocação política", de acordo com a diplomacia alemã.