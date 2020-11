China dá os parabéns a Joe Biden e Kamala Harris pela vitória nas presidenciais dos EUA

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês já congratulou o presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, pela vitória nas eleições presidenciais dos EUA do passado dia 3 de novembro.



"Respeitamos a escolha do povo americano. Estendemos os nossos parabéns ao Sr. Biden e à Sra. Harris", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin, citado pela Reuters