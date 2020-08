China dá vacina contra Covid-19 a médicos desde julho

A China começou a aplicar a 22 de julho uma vacina contra o novo coronavírus em trabalhadores de setores de risco. Esta será a primeira utilização de uma vacina fora dos ensaios clínicos em curso por todo o Mundo.

Zheng Zhongwei, que dirige o gabinete do governo chinês para a criação de uma vacina, garante que um regime legal permite aplicar de forma restrita vacinas ainda não aprovadas.





O responsável anunciou que a vacina será dada a mais trabalhadores de risco, como médicos e guardas de fronteira, antes do outono.

"Quando criarmos uma barreira imunitária para o pessoal médico e trabalhadores de setores essenciais como o comércio, transportes e algumas indústrias, teremos uma garantia estável", disse Zheng Zhongwei. Não se sabe qual a vacina que está a ser dada e quantas pessoas já a receberam.

O infecciologista Jaime Nina considera que enquanto "nos países onde há respeito pelos direitos e liberdades não é autorizado o uso de vacinas antes de estarem avaliadas, os regimes musculados podem saltar esta parte". "Assim que há indicação que são razoavelmente seguras passam à fase seguinte, como fez a Rússia e agora a China", refere o médico.

Ainda assim, Jaime Nina acredita que os riscos são reduzidos: "Devem estar a aplicar porque têm a certeza de que não mata. Não deixa de ser precipitado, mas será uma vacina que está na fase 3 e por isso é suficientemente segura. O pior que pode acontecer é não proteger contra este vírus".



Itália inicia ensaios e espera ter vacina pronta na primavera

A Itália, um dos países mais atingidos, vai iniciar ensaios de uma vacina em 90 voluntários no hospital Spallanzani, Roma.



"Se formos rápidos, teremos as primeiras doses no mercado na próxima primavera", disse Francesco Vaia, diretor clínico do hospital.