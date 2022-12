China deixa de rastrear viagens como parte de relaxamento de medidas de prevenção

A China anunciou esta segunda-feira o fim do uso de uma aplicação que rastreia as deslocações do utilizador, numa altura em que está rapidamente a desmantelar a estratégia 'zero covid', que gerou forte descontentamento popular.

A partir da meia-noite desta segunda-feira, a 'app', designada "Registo do Itinerário", vai deixar de funcionar, o que significa que as viagens dos residentes vão deixar de ser rastreadas.

A aplicação limitava as deslocações internas no país. Quem tivesse no registo zonas de médio e alto risco era obrigado a cumprir um período de quarentena ao chegar a outra cidade.