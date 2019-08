China desloca tropas para junto da fronteira com Hong Kong

A China está a deslocar tropas e veículos militares para junto da fronteira com Hong Kong. As movimentações são visíveis em imagens de satélite divulgadas pela norte-americana Maxar Technologies e foram confirmadas pelo presidente Donald Trump."As nossas agências de espionagem informaram-me que o governo chinês está a deslocar tropas para a fronteira. Toda a gente deverá manter-se calma e em segurança", escreveu Trump no Twitter. O presidente partilhou também uma mensagem de alerta de Alexandre Krauss, conselheiro da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, na qual este escreve, a propósito das manobras chinesas: "Alguma coisa de mau está para acontecer."As imagens de satélite que confirmam a deslocação de meios militares chineses mostram dezenas de veículos militares estacionados num estádio de Shenzen, junto da fronteira com Hong Kong.A revelação das imagens vem apenas confirmar a seriedade dos alertas da China, que tem repetido ameaças de intervenção militar e que, após a ocupação do aeroporto do território durante dois dias, acusou de terrorismo os manifestantes que há dez semanas repetem protestos contra a erosão da democracia em Hong Kong.Esta quarta-feira, a polícia chinesa anunciou que 12 mil agentes estão reunidos em Shenzen para fazerem exercícios antimotim. Mas alega que visam preparar a segurança das celebrações, a 1 de outubro, dos 70 anos da República Popular da China.Um responsável dos EUA afirmou, sob anonimato, que "a liberdade de expressão e manifestação devem ser protegidas", mas Trump não manifestou apoio público aos manifestantes. "Espero que tudo corra bem para todos, incluindo a China, e que ninguém fique ferido ou seja morto", afirmou aos jornalistas.Os protestos que se repetem em Hong Kong desde junho não afetaram grandemente cidadãos portugueses a não ser "em casos pontuais" de problemas com viagens para aquele território, referiu o MNE português, Augusto Santos Silva.A China recusou permissão de entrada em Hong Kong a dois navios dos EUA. O cargueiro ‘Green Bay’ deveria chegar no final do mês e o cruzador de mísseis guiados ‘Lake Erie’ pediu para aportar em setembro. O governo chinês não deu razões para a recusa de entrada.