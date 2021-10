A China detetou 24 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do estrangeiro, anunciaram este domingo as autoridades de saúde do país.

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 731, entre os quais um encontra-se em estado grave.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 96.398 casos da doença e 4.636 mortos.