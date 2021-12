China deteta primeiro caso da variante da Covid-19 Ómicron

A China informou esta segunda-feira que detetou o seu primeiro caso da variante Ómicron da covid-19 no continente, na cidade de Tianjin (norte), um contágio, segundo a televisão estatal CGTN, importado do estrangeiro.

Especialistas daquele país asiático já tinham admitido, no final de novembro, existir uma "alta probabilidade" de a variante do Sars-Cov-2 Ómicron chegar à China, embora tivessem demonstrado confiança nas rígidas estratégias de prevenção do país para evitar a transmissão.

Segundo a CGTN, ainda não foram divulgados detalhes sobre a nacionalidade ou histórico de viagens da pessoa infetada, um paciente assintomático que foi colocado em quarentena após a sua chegada ao país asiático.