China detetou caso de dengue no mesmo dia em que anunciou infetado com peste negra

A China anunciou esta terça-feira que confirmou um novo caso de dengue no pais, no mesmo dia em que foi confirmado que um paciente estava infetado com peste negra, avança o Daily Mail.Um morador de Guangde, no leste da China, foi diagnosticado este fim-de-semana com dengue, o vírus mortal que é espalhado por mosquitos infetados.Este caso surge após um pastor da região norte da Mongólia, na China, ter sido diagnosticado com peste negra.O paciente está a receber tratamento num hospital local desde o dia em que foi diagnosticado. Sabe-se que este homem já havia viajado para outros países como Índia, Mianmar e Paquistão.