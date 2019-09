China deverá exibir míssil com potência sem precedentes nos 70 anos da revolução

A China deverá apresentar novos mísseis balísticos, com uma potência "sem precedentes", durante a parada militar em celebração do 70.º aniversário do regime comunista, segundo um relatório divulgado esta quarta-feira e baseado em imagens de satélite.

"Vão ser exibidas capacidades balísticas convencionais e nucleares sem precedentes (...), que demonstram a modernização quantitativa e qualitativa do arsenal balístico da China", prevê um relatório divulgado pela Fundação para Pesquisa Estratégica, com sede em Paris.

O chefe de Estado chinês, Xi Jinping, presidirá, em Pequim, na próxima terça-feira, ao evento que marca a fundação da República Popular da China, em 1949.