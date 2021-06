China diz que acabaram as decisões ditadas por um pequeno grupo de países

O tempo em que decisões globais eram ditadas por um pequeno grupo há muito que acabou, diz a China que acredita que os assuntos mundiais devem ser geridos através de consulta a todos os países, sejam grandes ou pequenos.

Numa declaração do porta-voz da Embaixada da China em Londres, colocada na sua página oficial na internet, o gigante asiático deu a conhecer a sua opinião sobre a cúpula do G7 e reiterou que "só há um sistema e uma ordem internacional no mundo, a que tem as Nações Unidas no seu núcleo".

Para a China, também existe um só conjunto de normas mundiais, as que estão baseadas nos princípios da Carta da ONU, "e não nas supostas regras formuladas por um pequeno número de países".