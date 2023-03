China diz que vai lutar "resolutamente" contra independência de Taiwan

A China vai lutar "resolutamente" contra a "independência" de Taiwan e "em prol da reunificação da pátria", assegurou este domingo o primeiro-ministro cessante, Li Keqiang, na abertura da sessão plenária da Assembleia Popular Nacional.

"Temos que executar a estratégia do Partido Comunista (PCC) na questão de Taiwan, ou seja, lutar resolutamente contra a 'independência' [do território] e pela reunificação da pátria", disse Li, na apresentação do relatório de trabalho do Governo, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

A China considera Taiwan parte do seu território, e não uma entidade política soberana, e ameaça usar a força para assumir controlo sobre a ilha. O território é também fonte de tensões entre Pequim e Washington, o principal aliado e fornecedor de armas de Taipé.