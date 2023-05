China diz ter alcançado auto-suficiência superior a 95% no fornecimento de cereais

O Conselho de Estado da China (executivo) anunciou esta quinta-feira que o país alcançou uma taxa de auto-suficiência superior a 95% no fornecimento de cereais.

A posse de sementes de cereais 'per capita' no país asiático é de 483 quilos, um número "superior ao patamar considerado seguro a nível internacional, de 400 quilos", informou em conferência de imprensa Cong Liang, o vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, órgão máximo de planeamento económico do país, citado pelo jornal local The Paper.

Cong Liang garantiu que todas as instituições do país envolvidas "têm implementado conscientemente políticas e iniciativas para garantir a segurança alimentar nacional", uma meta apontada como "prioridade absoluta" durante o 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), realizado em outubro passado.

O representante prometeu trabalhar para que "as tigelas de arroz do povo chinês permaneçam firmes nas nossas mãos", através da "proteção das terras aráveis" e de uma "melhoria efetiva da capacidade de recolha, armazenamento e controlo dos cereais".

O Presidente chinês, Xi Jinping, garantiu em janeiro passado que, apesar de 1,4 mil milhões de chineses "comerem hoje bem", o país "não deve relaxar na questão alimentar".

O abastecimento de alimentos não pode ser considerado "um assunto insignificante", disse o líder chinês, alertando que o país asiático não pode "contar apenas com o mercado internacional" para garantir a segurança alimentar.

Segundo Xi Jinping, a China tem que aderir aos princípios de "auto-suficiência baseada na produção doméstica" e "moderar as importações de cereais".

O país asiático alimenta quase 19% da população mundial com apenas 8% das terras aráveis do mundo e apenas 5% da água disponível no planeta.

Na quarta-feira foi divulgado que o Presidente russo, Vladimir Putin, encarregou o Governo de assinar um acordo com a China para a criação de um corredor de cereais que aumentaria as exportações para o país asiático.

O objetivo do acordo, que deve ficar pronto até 01 de outubro, é aumentar a produção de cereais na Sibéria e, principalmente, no Extremo Oriente, cujas regiões fazem fronteira com a China.