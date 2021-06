China e Estados Unidos voltam a dialogar sobre comércio

China e Estados Unidos voltaram esta quinta-feira a dialogar sobre questões comerciais, pela terceira vez no espaço de duas semanas, visando pôr fim a uma prolongada guerra comercial, informou o Ministério do Comércio chinês.

Em comunicado, o ministério detalhou que o representante do Comércio chinês, Wang Wentao, manteve uma conversa por telefone com a homóloga norte-americana, a secretária do Comércio, Gina Raimondo.

O texto indicou que os dois lados "sincera e pragmaticamente trocaram opiniões sobre preocupações comuns no campo do comércio entre a China e os Estados Unidos".