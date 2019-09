China e EUA sofrem com guerra das tarifas

A incerteza sobre o desfecho da guerra das tarifas entre as duas maiores economias mundiais, China e EUA, está à vista. Dados relativos ao mês de agosto indicam que as importações de produtos norte-americanos pela China caíram 22%, face a igual mês do ano passado e as exportações para os EUA sofreram uma queda de 16%.Em causa, as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump na sequência da política desenhada por Pequim para o setor tecnológico. Entende a administração norte-americana que a China está a violar os compromissos assumidos de abrir o seu mercado, criando obstáculos às empresas estrangeiras e protegendo a indústria doméstica, nomeadamente através da atribuição de subsídios.Para outubro está prevista mais uma ronda de negociações entre os dois países para ultrapassar o as divergências, mas, tendo em consideração os fracos resultados alcançados em encontros anteriores - mais de uma dezena - não é seguro que que cheguem a bom porto.A guerra entre os dois gigantes comerciais surge num momento em que a economia mundial está em desaceleração, com o motor da União Europeu, a Alemanha, a reconhecer esse sinais crescentes de abrandamento. O prolongar da tensão entre norte-americanos e chineses acabará por afetar ainda mais toda a economia mundial.