China e Taiwan envolvem-se em nova disputa sobre funeral de líder budista

China e Taiwan trocaram este domingo críticas, depois das autoridades da ilha terem impedido a entrada de uma delegação chinesa para assistir ao funeral do influente professor budista Hsing Yun, que morreu a 05 de fevereiro.

A porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, o executivo chinês, Zhu Fenglian, acusou o Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), atualmente no poder em Taipé, de bloquear a entrada de um grupo convidado pela ordem budista Fo Guang Shan, fundada por Hsing Yun.

A delegação de 38 pessoas, que deveria ter chegado à ilha no sábado e permanecer até terça-feira, era composta por representantes do Gabinete para os Assuntos de Taiwan, da Administração Nacional de Assuntos Religiosos chinesa, da Associação Budista Chinesa e de oficiais da província de Jiangsu, no leste da China, de onde Hsing Yun era natural.