China elimina publicações nas redes sociais sobre protesto em Pequim

As autoridades chinesas que controlam a Internet no país eliminaram hoje publicações divulgadas nas redes sociais a mostrar imagens de faixas penduradas num movimentado cruzamento de Pequim a criticar a liderança comunista da China.

Imagens publicadas na rede social Twitter, que está bloqueada na China, mostraram imagens de fumo a subir em espiral depois de um incêndio ter destruído as faixas em que era exigido o fim da política de "linha-dura" de "covid-zero", bem como o fim do regime do Presidente chinês, Xi Jumping.

Os protestos políticos na China são raros e a polícia está esta semana em alerta máximo, antes da realização do Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), que começa no domingo e que é liderado por Xi Jinping.