China enfrenta praga de gafanhotos que pode devastar parte do país até setembro

espécie de gafanhoto da subfamília Oedipodinae, por vezes chamado de gafanhoto de bambu amarelo que habita no sudeste da Ásia.

Depois da pandemia de Covid-19 e de se ter confirmado um caso de peste negra, China vê-se a braços com mais um desastre: uma praga de pandemia que pode devastar partes do país até setembro.As autoridades chinesas já lançaram o alerta após um verdadeiro "exército" de insetos ter invadido o país.Cerca de 42 quilómetros quadrados de campos em Pu'er já foram destruídos após a praga ter cruzado a fronteira da China com Laos.O inseto já foi identificado como 'Ceracris kiangsu', umaO gafanhoto é a principal praga das regiões produtoras de bambu da China, visto que devora todas as folhas e mata os caules comercialmente valiosos, devastando este tipo de produções.