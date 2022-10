China está a usar criptomoedas para espalhar influência mundial, avisa Reino Unido

O diretor da agência de cibersegurança britânica (GCHQ), Jeremy Fleming, acredita que o Partido Comunista Chinês (PCC) está a procurar utilizar tecnologias como moedas digitais e sistemas de satélite para reforçar a influência no estrangeiro.

Em passagens de um discurso previsto para terça-feira, divulgadas com antecedência, Fleming refere que, enquanto que o Reino Unido e os países aliados querem desenvolver a ciência e tecnologia para promover a prosperidade, o regime chinês está a usar o poderio financeiro e científico para "ganhar vantagem através do controlo dos mercados, dos que se encontram na sua esfera de influência e dos seus próprios cidadãos".

A GCHQ acredita que as moedas digitais do Banco Central da China permitem ao Estado monitorizar os hábitos dos utilizadores e potencialmente evitar sanções internacionais como as que a comunidade internacional impôs à Rússia devido à invasão da Ucrânia.