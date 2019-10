China exibe poderio militar no dia nacional dos 70 anos da República Popular da China

A China assinalou esta terça-feira os 70 anos da fundação do regime comunista com uma parada militar nunca antes vista, com a qual sublinhou o estatuto do país como superpotência global. Discursando a partir da Porta da Paz Celestial, na praça Tinanmen, a mesma na qual Mao Tsé Tung declarou a criação da República Popular da China, o presidente Xi Jinping, o mais poderoso desde Mao, garantiu: "Nenhuma força poderá abalar o estatuto da China, ou travar a marcha do povo e da nação chinesa rumo ao progresso."

Envergando o fato cinzendo de gola redonda celebrizado por Mao, Jinping fez uma muito vaga alusão à violência que perdura em Hong Kong e também à tensão com Taiwan, país que Pequim considera parte integrante da China, quando prometeu continuar a lutar "pela completa reunificação do território da pátria".

Além dos mais de 15 mil efetivos que desfilaram em perfeita sincronia e de centenas de tanques, Pequim exibiu armas de última tecnologia, com destaque para os mísseis nucleares intercontentais DF-41 e os drones hipersónicos.

A parada militar foi seguida de um desfile civil que lembrou a história da China, recordando Mao e símbolos do país, como as famosas bicicletas que inundavam Pequim antes de a China se tornar a segunda maior economia do Mundo.



Manifestante baleado em Hong Kong

O dia nacional da China ficou marcado pelos protestos mais violentos desde o início das marchas pró-democracia em Hong Kong, em junho.



Dos 15 manifestantes feridos, um deles foi atingido no peito por um disparo de munição real, o que acontece pela primeira vez desde o início dos protestos, e está em estado crítico. A polícia frisou que o agente disparou "por sentir a vida ameaçada".



O vandalismo e os ataques à polícia marcaram uma das jornadas mais violentas de quatro meses de contestação.