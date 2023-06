China faz protesto formal por descrição de Biden do seu líder como ditador

A China indicou esta quinta-feira ter apresentado um protesto formal por causa da descrição feita pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do líder chinês, Xi Jinping, como um "ditador" fora de contacto com a realidade.

As declarações de Biden num evento de angariação de fundos para a reeleição nas eleições presidenciais de 2024, na terça-feira, abriram uma nova brecha no relacionamento sino-norte-americano, logo após o secretário de Estado, Antony Blinken, ter concluído uma visita a Pequim que se destinava a ser um passo no sentido da estabilização das relações e da melhoria da comunicação com a China.

Biden chamou ao Presidente chinês "ditador", descreveu-o como alheado da realidade durante o alvoroço do inverno passado em torno do abatimento de um balão de espionagem chinês que sobrevoava o território dos Estados Unidos e desvalorizou a importância da China, afirmando que o país enfrentava "verdadeiras dificuldades económicas".