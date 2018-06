Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

China investiga alegados casos de evasão fiscal na indústria do cinema

"Qualquer atividade ilegal será punida de acordo com a lei", disse em comunicado a Administração Tributária do Estado.

Por Lusa | 10:08

O Governo chinês anunciou estar a investigar alegados casos de evasão fiscal na indústria do cinema, incluindo a conhecida atriz Fan Bingbing, noticiou esta sgunda-feira o jornal China Daily.



"Qualquer atividade ilegal será punida de acordo com a lei", indicou, em comunicado, no domingo, a Administração Tributária do Estado, que anunciou o arranque das investigações nos setores do cinema e da televisão.



A decisão do Governo veio a público dias depois do famoso crítico chinês Cui Yongyuan ter acusado a atriz mais bem paga da China, Fan Bingbing, de evasão fiscal.



Na conta oficial da rede social Weibo (equivalente chinês do Twitter), Cui divulgou imagens de um alegado contrato que mostrava uma pequena parcela do que a atriz terá realmente cobrado por quatro dias de trabalho.



Fan, de 36 anos, é uma das atrizes de cinema e televisão chinesas mais bem sucedidas do momento, chegando a dar o salto para Hollywood com o papel de super-heroína no filme "X Men: Dias de um Futuro Esquecido".